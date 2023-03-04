Потому Лукашенко очень надеется на Си Цзиньпина. Об этом 24 Канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Китай вряд ли пойдет на обострение

По словам публициста, война в Украине смягчила конфликт между Путиным и Лукашенко, достигшим пика после выборов. Все три оппозиционных кандидата были кремлевскими. "Путин 30 лет пытался превратить Лукашенко в секретаря минского обкома, тот не соглашался. Этот конфликт всегда есть, сейчас он очевиден", – говорит Пионтковский.

К слову, продолжает он, Владимира Макея убили из-за того, что он был основным каналом связи не столько с Западом, сколько с Китаем. "Лукашенко хотел получить от Си то же заявление, которое он сделал в отношении Казахстана. Китай дал гарантии его территориальной целостности", – напомнил публицист.

Это была очень важная игра, говорит Пионтковский, и сейчас она продолжается.

Китай может не пойти открыто против США, но будет использовать другие пути. У него масса государств, через которые он может передавать то или иное вооружение. Я чувствую, что Вашингтон настроен очень серьезно. Думаю, Си не пойдет на такое обострение,

– считает Андрей Пионтковский.

Пионтковский акцентирует: Китай и США – экономические сиамские близнецы. Американский и европейский рынки очень важны для китайцев. Следует учитывать и мощный технологический скачок Китая благодаря западным технологиям. Кроме того, Запад также во многом зависим.

Сейчас ведутся очень серьезные переговоры. Мне кажется, что Китай позволяет просачиваться слухам о том, что вот-вот Китай начнет военную помощь России – это инструмент давления на США, решение каких-то глобальных экономических вопросов между ними,

– акцентирует публицист.

Так, Китай выторгует себе преференции. Поэтому Пионтковский уверен в том, что страна вряд ли сейчас бросит подобный вызов США.

"Мы упрекнули Запад за определенную робость. В конце концов, их как руководителей своих государств можно понять, ведь они избирались для того, чтобы защищать жизнь своих сограждан. Если есть возможность выиграть какой-то геополитический конфликт, ликвидировать угрозу своей безопасности жизнями других граждан... Пожалуй, политика – дело жесткое. Но мне кажется, определенные комплексы они ощущают", – объяснил публицист.

Именно поэтому, продолжает он, Запад пытается компенсировать свою робость бескомпромиссной реакцией на возможную поддержку агрессора Китаем.

"В этом вопросе Запад готов пойти очень далеко. Американцы понимают, что сейчас для них и всего мира делает Украина, и поэтому будут принципиальны", – подытожил Андрей Пионтковский.

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