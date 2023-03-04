В то же время, в Пекине боятся, что прямая военная помощь будет рассматриваться как повод для введения серьезных экономических санкций со стороны США и других западных стран. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Юрий Федоров.
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Китай постарается помочь
По словам военного эксперта, Китай может искать определенные обходные пути, чтобы оказать помощь российскому агрессору. Речь идет о Беларуси, Иране и других странах. Такое вполне возможно.
"Я не уверен, что китайцы хотят победы России, но поражения точно не хотят. Это факт, ничего с этим не сделаешь. Позиция Китая далеко не самая благоприятная в этой войне. Не хочу огорчать, но нужно смотреть на вещи так, как они есть", – подытожил Федоров.
Чего не хватает в "мирных инициативах" Китая
- Китай обнародовал свой "мирный план" по окончании войны России с Украиной. Однако это только позиция, а не реальные шаги.
- Как отмечает политолог Тарас Семенюк, Китай хочет стать "иконой" авторитарного мира в противовес лидерству США в демократической части планеты.
- Семенюк считает, что "мирный план" четко демонстрирует, как КНР видит окружающий мир. Если бы в Пекине действительно хотели завершения войны, то там назвали бы четкие шаги, которые нужно предпринять, чтобы завершить войну.
- "Эта политика – это политика искривленных зеркал. Мне кажется, что Китай может больше, чем просто давать какие-то общие понятия того, что происходит вокруг света", – сказал политолог.
- Также в этой позиции нет четкого определения, кто агрессор, а кто жертва.