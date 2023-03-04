Водночас у Пекіні бояться, що пряма військова допомога розглядатиметься як привід для введення серйозних економічних санкцій з боку США та інших західних країн. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.

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Китай намагатиметься допомогти

За словами військового експерта, Китай може шукати певні обхідні шляхи, щоб надати допомогу російському агресору. Мовиться про Білорусь, Іран та інші країни. Таке цілком можливо.

"Я не впевнений, що китайці хочуть перемоги Росії, але поразки точно не хочуть. Це факт, нічого з цим не зробиш. Позиція Китаю далеко не найсприятливіша у цій війні. Не хочу засмучувати, але потрібно дивитися на речі так, як вони є", – підсумував Федоров.

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