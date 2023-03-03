Про це 24 Каналу розповіла голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. За її словами, Китай підтвердив, що не має територіальних претензій до Росії та не піде на такі кроки.

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Протистояння зі США – у фокусі

Віта Голод вважає, що Китай зараз сконцентрований на певному протистоянні зі США. Вона посилається на китайські документи, в яких вказано, що це протистояння – найбільша загроза безпеці КНР.

Як зазначила Віта Голод, Китай вимушений захищатись у цьому протистоянні, а томі шукає собі можливих союзників. Цю роль чудово виконав самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, який одразу ж заявив, що підтримує Китай у всіх його геополітичних прагненнях.

"Тобто Китай вимушений захищатись в цьому протистоянні. Ще 28 лютого був комітет із закордонних справ США, де було підтримано ряд законів, які, звичайно, не сподобаються Китаю. Це продовження підтримки акту підтримки Тайваню, притягнення відповідальності Китаю щодо аеростатів, накладання санкцій на китайські компанії", – зазначила Віта Голод.

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Голова правління Української асоціації китаєзнавців відзначила, що американо-китайське протистояння зовсім не на руку Україні та сказала, що не потрібно пов'язувати ситуацію з Тайванем з Україною, оскільки природа цих конфліктів – різна.

Щодо Росії, то, за словами Віти Голод, Китай ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не став окреслювати територіальні претензії до Росії й надалі дотримуються цього принципу.

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