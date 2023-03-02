Ці договори можуть бути на руку Росії. Адже мовиться навіть про науково-технічне співробітництво.

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Що відомо про угоди між Китаєм та Білоруссю

Алєксандр Лукашенко і президент Китаю Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій шляхом спрямування китайської допомоги Росії через Білорусь,

– повідомили аналітики.

За даними Інституту вивчення війни, договори включають:

документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023 – 2024 роки;

меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів з використанням державних кредитів Китаю.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що вони зацікавлені в поглибленні співпраці з Китаєм у галузі технологічного розвитку, включно зі створенням спільних підприємств, модернізацією білоруських, використовуючи китайські технології.

Також Мінськ хоче збільшити торгівлю товарами та послугами. Адже Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій та технологій китайських компаній у галузі формування компонентної бази, виробництва двигунів, трансмісій, мостів, та агрегатів".

Лукашенко намагається досягнути власних цілей

Аналітики ISW вважають, що Лукашенко, ймовірно, хоче цими угодами підтримати свої давні зусилля щодо розвитку китайського економічного впливу в Білорусі. Зокрема, для того, щоб захиститись від російського інтеграційного тиску.

Інститут вивчення війни вважає, що ці заходи в кращому разі відстрочать кампанію Росії щодо повного економічного контролю над Білоруссю.

Ба більше, деякі папери також стосуються китайсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва. Адже у 2021 році Лукашенко говорив проте, що підтримує розширення економічної присутності Китаю в Білорусі. Це відбувалось на фоні того, що самопроголошений президент Білорусі намагався відстрочити поглинання Росією Мінська через Союзну державу.

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