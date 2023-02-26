У вашингтонському Інституті вивчення війни припусти, що Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, можливо, для того, щоб допомогти Росії та Китаю уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін серйозно розглядає можливість надання Росії летальної допомоги.
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Білорусь може стати посередником між Росією і Китаєм
Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого до 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном нібито для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти та інші питання.
Лукашенко також планує зустрітися з китайськими високопосадовцями та керівниками китайських корпорацій.
Заява Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями CNN і The Washington Post про те, що, за оцінками високопоставлених американських чиновників, Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, особистої зброї, а також 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів,
– наголошують в ISW.
У повідомленні йдеться, що російські та китайські чиновники розробили плани постачання безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій. Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.
Китай може постачати зброю Росії
- В останні тижні на тлі наступу Росії, який поступово згасає, у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Китай може постачати росіянам зброю.
- За інформацією CNN, Китай, ймовірно, обговорює з Москвою можливість постачання Росії безпілотників, артилерії та боєприпасів. Американська розвідка отримала інформацію, яка свідчить про те, що Пекін схиляється на користь передачі озброєння.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання Росії летальної зброї для війни проти України. Однак остаточне рішення ще не прийняте.
- Президент США Джозеф Байден не очікує, що Китай надасть значну військову допомогу Росії. Водночас він попередив Пекін, що це буде саме та межа, за якою послідує реакція Штатів.
- Володимир Зеленський висловив сподівання, що Китай не буде постачати зброю Росії та вибере сторону справедливого миру, тобто України.