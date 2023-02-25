Про це Байден заявив під час інтерв'ю ABC NEWS, повідомляє 24 канал. Дещо раніше держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що Китай, ймовірно, схвалив постачання Росії товарів подвійного призначення.

До теми Китай торгується зі США та розглядає наслідки постачання зброї до Росії, – політичний експерт

Байден не очікує, що Китай надасть суттєву підтримку Росії

За словами президента США, він не очікує, що Пекін надасть суттєву військову підтримку російській окупаційній армії.

Ми цього ще не бачили – але я не очікую великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії. Ми б відреагували,

– заявив Байден.

Напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном зростає через:

побоювання, що Китай може допомогти озброїти армію Росії,

суперечку щодо китайської повітряної кулі, яку США збили на початку цього місяця.

Байден зауважив, що надання летальної зброї Китаєм Кремлю буде перетином межі.

"Це буде саме та межа, яку перетнули б й усі інші, іншими словами, ми накладемо суворі санкції на будь-кого, хто це зробить", – пояснив президент США.

Також він детально розповів про розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася минулого літа. Байден попередив його про економічні наслідки допомоги Росії. Він згадав, як 600 американських корпорацій покинули ринок країни-агресорки.

"І я сказав: "Якщо ви займаєтеся такою самою жорстокістю, підтримуючи жорстокості, що тривають, ви можете зіткнутися з такими ж наслідками", – наголосив президент Сполучених Штатів.

Зверніть увагу! Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно розповів, що уряд Китаю, ймовірно, дав дозвіл своїм компаніям надавати Росії нелетальну підтримку "подвійного призначення", тобто товари, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях. Пізніше Пекін заявив, що "не пропонує жодних продажів зброї в зони конфліктів або сторонам, що беруть участь у війнах".

Байден прокоментував "мирний план" Китаю

Окрім цього, Байден відкинув заклик Китаю до мирних переговорів щодо війни в Україні. Він припустив, що реалізація "мирного плану", який пропонує Пекін, піде лише на користь Росії.

"Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре? Я не жартую. Я максимально серйозний", – заявив президент США.

За словами Байдена, він не побачив у цьому плані нічого, що вказувало б на те, що його реалізація була б вигідна комусь, окрім Путіна. Також він відверто відкинув ідею про те, що Китай буде вести переговори про мир під час війни.

"Ідея про те, що Китай буде вести переговори про результат війни, який є абсолютно несправедливим для України, просто нераціональна", – додав американський лідер.

"Мирний план від Китаю": що відомо