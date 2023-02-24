На сайті китайського МЗС з'явилася позиція Китаю щодо "політичного врегулювання української кризи". У документі жодного разу не згадується слово війна.

До теми Китай в ООН закликав перестати постачати Україні зброю та послабити санкції проти Росії

КНР так і не засудив дії Росії

Передусім варто зазначити, що у тексті документа не лише не згадується слово "війна", а й немає критики російської агресії й жодних згадок про воєнні злочини російських сил. Війну Росії проти України Китай називає "українською кризою".

Також КНР не враховує питання незгоди України з окупацією її територій. Пекін лише зазначає, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн слід ефективно захищати". Це логічно, проте разом з тим доволі двозначно, оскільки країна-агресорка вважає частину українських земель "своїми". При цьому у документі мовиться, що безпека "інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно".

Також КНР "за все добре та проти всього поганого" й наголошує, що усі сторони не повинні нападати на цивільне населення та вдаватися та атакувати ядерні електростанції. Проте єдина сторона, яка вдається до таких дій – це Росія. Проте текст документа настільки нейтральний та узагальнений, що автоматично ставить захисників України, які дотримуються правил ведення війни та усіх конвенцій, поряд із воєнними злочинцями в обличчі російської армії.

Крім цього, Китай виступає за припинення "односторонніх санкцій", тобто за зняття санкцій з Росії.

12 пунктів "мирного плану Китаю": текст, оприлюднений МЗС

Повага до суверенітету всіх країн. Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, має суворо дотримуватися. Необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного товариства. Усі сторони повинні спільно підтримувати основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і захищати міжнародну чесність і справедливість. Слід заохочувати рівне та однакове застосування міжнародного права, а подвійні стандарти слід відкидати. Відмова від менталітету "холодної війни". Безпека країни не повинна досягатися коштом інших. Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно та належним чином розглядати. Немає простого розв'язання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення спільної, всеосяжної, кооперативної та сталої безпеки та пам’ятаючи про довгостроковий мир і стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Припинення бойових дій. Конфлікти та війни нікому не приносять користі. Усі сторони повинні зберігати раціональність і проявляти стриманість, уникати роздмухування вогню та загострення напруженості та запобігати подальшому погіршенню кризи чи навіть виходу з-під контролю. Усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації та досягнення всеосяжного припинення вогню. Відновлення мирних переговорів. Діалог і переговори є єдиним життєздатним вирішенням "української кризи". Слід заохочувати та підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Міжнародне товариство має залишатися відданим правильному підходу до сприяння мирним переговорам, допомагати сторонам конфлікту якнайшвидше відкрити двері для політичного врегулювання та створювати умови та платформи для відновлення переговорів. Вирішення гуманітарної кризи. Необхідно заохочувати та підтримувати всі заходи, що сприяють послабленню гуманітарної кризи. Гуманітарні операції повинні ґрунтуватися на принципах нейтралітету та неупередженості, а гуманітарні питання не повинні бути політизовані. Безпека цивільного населення має бути ефективно захищена, а також повинні бути створені гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення із зон конфлікту. Захист цивільного населення та військовополонених. Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Китай підтримує обмін військовополоненими між Росією та Україною і закликає всі сторони створити для цього більш сприятливі умови. Підтримання безпеки атомних електростанцій. Китай виступає проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти та закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, включаючи Конвенцію з ядерної безпеки і рішуче уникати техногенних ядерних аварій. Зниження стратегічних ризиків. Не можна використовувати ядерну зброю і не можна вести ядерні війни. Загрозі або використанню ядерної зброї слід протистояти. Необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникнути ядерної кризи. Китай виступає проти досліджень, розробки та використання будь-якою країною хімічної та біологічної зброї за будь-яких обставин. Сприяння експорту зерна. Усі сторони мають повністю й ефективно збалансовано реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану Росією, Туреччиною, Україною та ООН, і підтримати ООН у відіграванні важливої ролі в цьому відношенні. Ініціатива співпраці щодо глобальної продовольчої безпеки, запропонована Китаєм, забезпечує можливе вирішення глобальної продовольчої кризи. Припинення односторонніх санкцій. Односторонні санкції та максимальний тиск не можуть розв'язувати питання. Вони лише створюють нові проблеми. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих ООН. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачання. Усі сторони повинні щиро підтримувати чинну світову економічну систему та протидіяти використанню світової економіки як інструменту чи зброї в політичних цілях. Необхідні спільні зусилля, щоб пом’якшити наслідки кризи та запобігти її зриву міжнародної співпраці в енергетиці, фінансах, торгівлі продовольством і транспортуванні та підривати відновлення глобальної економіки. Сприяння постконфліктній відбудові. Міжнародне товариство має вжити заходів для підтримки постконфліктної реконструкції в зонах конфлікту. Китай готовий надати допомогу та відігравати конструктивну роль у цих зусиллях.

Зверніть увагу. Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію й підтримала українську версію "формули миру". Китай від голосування утримався.