На сайте китайского МИД появилась позиция Китая относительно "политического урегулирования украинского кризиса". В документе ни разу не упоминается слово "война".

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КНР так и не осудил действия России

Прежде всего, следует отметить, что в тексте документа не только не упоминается слово "война", но и нет критики российской агрессии и никаких упоминаний о военных преступлениях российских сил. Войну России против Украины Китай называет "украинским кризисом".

Также КНР не учитывает вопрос о несогласии Украины с оккупацией ее территорий. Пекин лишь отмечает, что "суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран следует эффективно защищать". Это логично, однако вместе с тем довольно двусмысленно, поскольку страна-агрессор считает часть украинских земель "своими". При этом в документе говорится, что безопасность "интересы безопасности и беспокойство всех стран необходимо воспринимать всерьез".

Также КНР "за все хорошее и против всего плохого" и отмечает, что все стороны не должны нападать на гражданское население и атаковать ядерные электростанции. Однако единственная сторона, которая предпринимает такие действия – это Россия. В целом текст документа настолько нейтрален и обобщен, что автоматически ставит защитников Украины, придерживающихся правил ведения войны и всех конвенций, наряду с военными преступниками в лице российской армии.

Кроме того, Китай выступает за прекращение "односторонних санкций", то есть за снятие санкций с России.

12 пунктов "мирного плана Китая": текст, обнародованный МИД

  1. Уважение суверенитета всех стран. Общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, должно строго соблюдаться. Необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного общества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права, а двойные стандарты следует отвергать.
  2. Отказ от менталитета "холодной войны". Безопасность страны не должна достигаться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойства всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.
  3. Прекращение боевых действий. Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и предотвращать дальнейшее ухудшение кризиса или даже выход из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем восстановлении прямого диалога с целью постепенной деэскалации ситуации и достижения всеобъемлющего прекращения огня.
  4. Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным разрешением "украинского кризиса". Следует поощрять и поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса. Международное общество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам конфликта как можно быстрее открыть двери для политического урегулирования и создавать условия и платформы для возобновления переговоров.
  5. Решение гуманитарного кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны основываться на принципах нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны быть политизированы. Безопасность гражданского населения должна быть эффективно защищена и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из зон конфликта.
  6. Защита гражданского населения и военнопленных. Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия.
  7. Поддержание безопасности атомных электростанций. Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию по ядерной безопасности и решительно избегать техногенных ядерных аварий.
  8. Снижение стратегических рисков. Нельзя использовать ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Угрозе или использованию ядерного оружия следует противостоять. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Китай выступает против исследований, разработки и использования любой страной химического и биологического оружия при любых обстоятельствах.
  9. Содействие экспорту зерна. Все стороны должны полностью и эффективно сбалансированно реализовывать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать ООН в отыгрываемой важной роли в этом отношении. Инициатива сотрудничества по глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает возможное разрешение глобального продовольственного кризиса.
  10. Прекращение односторонних санкций. Односторонние санкции и максимальное давление не могут решать вопросы. Они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, несанкционированных ООН.
  11. Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей снабжения. Все стороны должны искренне поддерживать действующую мировую экономическую систему и противодействовать использованию мировой экономики как инструмента или оружия в политических целях. Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и предотвратить его срыв международного сотрудничества в энергетике, финансах, торговле продовольствием и транспортировке и подрывать восстановление глобальной экономики.
  12. Содействие постконфликтному восстановлению. Международное общество должно принять меры по поддержанию постконфликтной реконструкции в зонах конфликта. Китай готов оказать помощь и играть конструктивную роль в этих усилиях.