Чжан Цзюнь під час виступу заявив, що "конфлікт", тобто війна Росії з Україною, набирає обертів. Він закликав до миру без війни та "не використовувати надмірно санкційні режими".

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У Китаї заявили, що постачання зброї Україні не допоможе закінчити війну

Представник Китаю в ООН заявив, що позиція Китаю щодо України залишається незмінною: "суверенність і територіальна цілісність будь-яких держав мають поважатися".

Проте КНР "непокоїть" те, що війна продовжується та набирає обертів. Тому, на думку Китаю, ключовим пріоритетом є припинення бойових дій, "тому що в війні немає переможців, війна – це жорстокість і насильство, від яких страждають люди". Це очевидний факт, проте Цзюнь не згадав, хто розпочав війну і що люди страждають саме від російської агресії.

Крім цього, Чжан Цзюнь, просуваючи повістку російської пропаганди, заявив, що надсилання зброї не допоможе покласти край "конфлікту." На додачу він заявив, що "усі сторони мають дотримуватися міжнародного гуманітарного права, не атакувати громадянську інфраструктуру, захищати громадянське населення". Хоч єдина сторона, яка скоює воєнні злочини та атакує громадянську інфраструктуру – це Росія.

Також він наголосив, що "усі сторони мають дотримуватися угод, що не дозволяють використання ядерного зброї", а я ядерний конфлікт є неприпустимим. Хоч Україна не має ніякої ядерної зброї, а ядерною ескалацією погрожують лише російські політики та пропагандисти.

Переговори – єдиний спосіб припинити "конфлікт", закликаємо обидві сторони сісти за стіл переговорів. Китай підтримуватиме Україну та Росію у пошуках шляхів мирного врегулювання, закликаємо світову спільноту докласти всіх зусиль, щоб полегшити процес переговорів,

– сказав він.

Китай закликає послабити санкційний тиск на Росію

Представник Китаю в ООН закликав не використовувати "надмірно" санкційні режими, щоб не допустити негативного впливу "конфлікту" на інші країни.

Також він заявив, що дуже важливо потурбуватися про регіональну безпеку і поважати вимоги щодо безпеки всіх країн, адже у них можуть бути "власні законні вимоги щодо безпеки". Вочевидь, тут китайський чиновник виступає на захист "гарантій безпеки", яких вимагала Росія перед повномасштабним вторгненням в Україну.