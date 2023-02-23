НАТО бачить ознаки того, що Китай "розглядає і, можливо, планує" надати Росії зброю. Про це заявив глава альянсу Єнс Столтенберг.
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НАТО закликає Китай не робити помилку
Столтенберг зауважив, що Китай не повинен підтримувати незаконну війну Росії. Оскільки пряма підтримка агресора є кричущим порушенням міжнародного права.
Ми не бачили жодного постачання смертоносної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це, і саме тому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігають від цього,
– сказав Столтенберг.
Він наголосив, що Китай є членом Ради Безпеки ООН, а війна Росії проти України є порушенням Статуту ООН.
Основний принцип цієї хартії – поважати цілісність інших націй і не вдиратися в іншу країну з сотнями тисяч військовослужбовців, і, звичайно, Китай не повинен бути частиною цього,
– сказав він.
Що відомо про ставлення Китаю до війни Росії проти України
- Китай досі не засудив вторгнення Росії в Україну, але уникав перетину червоних ліній, які могли б призвести до санкцій. Уряд країни розмито закликав до мирного вирішення конфлікту. Лиш 19 лютого 2023 року дипломат КНР вперше назвав війну війною, заявивши, що "позиція Китаю – поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн".
- Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість передати Росії летальну зброю.
- Після зустрічі з вищим дипломатом Китаю Ван Ї у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у суботу Блінкен сказав, що застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії.
- Під час тієї ж конференції Ван Ї заявив, що КНР підготувала план "формули миру" й оприлюднить його 24 лютого. Очільник МЗС Дмитро Кулеба 21 лютого повідомив, що китайський дипломат вже передав йому документ, проте з ним потрібно ознайомитись.