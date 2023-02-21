Під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС Дмитро Кулеба повідомив, що член політбюро ЦК Компартії Китаю Ван Ї поділився з українською стороною ключовими пунктами мирного плану КНР. Про це пише 24 Канал.

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Що розповів Кулеба про план миру КНР

Дмитро Кулеба розповів, що знайомий з основними елементами "мирного плану" КНР, проте йому потрібно вивчити всі деталі.

Міністр закордонних справ додав, що йому вже не терпиться почитати цей текст.

Я чекаю з нетерпінням отримати текст. Необхідно вивчити деталі. Коли ми отримаємо цей документ, ми його вивчимо детально і подивимося, які є висновки,

– сказав очільник МЗС.

При цьому Кулеба підкреслив, що пріоритетною для нашої країни залишається саме та формула миру, яку просуває президент Володимир Зеленський.

Що відом про "мирний план" Китаю