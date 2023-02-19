Дипломати зустрілися у рамках Мюнхенської конференції з безпеки, що відбулася 18 лютого. До слова, на ній глава МЗС Китаю анонсував мирну ініціативу для Росії та України, яку його країна планує представити до кінця лютого.

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Про що говорили дипломати

Під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вкотре заявив, що війну в Україні необхідно негайно завершити шляхом перемовин з агресором. Він також додав, що у Китаї готують мирну ініціативу для Росії та України.

Того ж дня Дмитро Кулеба повідомив, що Україна хоче, аби Китай зіграв свою роль у стримуванні Росії. Глава українського МЗС наголосив, що жодні компроміси щодо територіальної цілісності України чи будь-якої іншої країни світу є неможливими.

Після цього дипломати мали нагоду поспілкуватися особисто. Як повідомив згодом Дмитро Кулеба, вони з Ван Ї дійшли згоди у тому, що територіальна цілісність є надважливою для обох країн.

Мав нагоду обмінятися думками з керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї. Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав. Я вкотре наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися на ньому,

– прокоментував зустріч Дмитро Кулеба.

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