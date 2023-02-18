Про це під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє 24 Канал.

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Ван І зазначив, що позиція Китаю полягає у підтримці мирних перемовин.

Ми підготуємо офіційну позицію КНР щодо політичного врегулювання кризи в Україні,

– заявив міністр.

Він додав, що Китай не хоче продовження війни в Україні.

"Ми не хочемо доливати олії до вогню і не бажаємо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти тому, аби знайти мир. Ми на боці миру і діалогу", – зауважив Ван І.

За його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін ще на другий день після російського вторгнення заявив, що Росія й Україна мають сісти за стіл переговорів.

"Відбулися раунди перемовин у Білорусі й Туреччині. Ми бачили текст рамкової потенційної угоди. Однак процес зупинився. Чому так сталося, ми не знаємо. Певно, якісь сили не хотіли матеріалізації мирних угод, якісь інтереси перешкоджали", – вважає міністр.

Він наголосив, що позиція Китаю відтоді не змінилася – війна в Україні повинна припинитися.

"Конфлікти та війни не мають переможців, їх не можна вирішити простим способом – протистоянню треба запобігати", – підсумував міністр.

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Реакція Бербок та Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що, попри будь-який план з припинення війни в Україні, завжди повинен бути фокус на продовженні боротьби за свободу.

Не думаю, що є сенс тут говорити про китайський план, не побачивши його. Але щоб не сталося, який би план не з'явився з різних куточків світу, ми повинні завжди фокусуватися на одній речі: навіть якщо ми надзвичайно стомилися, ми не повинні втомитися боротися за свободу,

– заявив міністр.

На думку Кулеби, якщо виходити з цього, то будь-який запропонований план матиме другорядне значення, адже зрозуміло, за що треба боротися.

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала намір Китаю представити свій мирний план. Водночас вона виключила можливість будь-яких територіальних поступок на користь Росії.

"Справедливий мир передбачає, що той, хто порушив територіальну цілісність, а саме Росія, виводить свої війська з окупованої країни. Мир у всьому світі заснований саме на тому факті, що ми всі визнаємо територіальну цілісність та суверенітет кожної країни", – наголосила Бербок.

За її словами, позиція Німеччини полягає в тому, що:

немає шансів припинити війну без виведення всіх російських військ з України,

всі вимоги припинити війну шляхом територіальних поступок України Росії є неприйнятними.

"Це означало б перетворити жителів України на здобич Росії. Ми не робитимемо цього", – заявила Бербок.

Вона підсумувала, що водночас необхідно використовувати кожен шанс на мир.