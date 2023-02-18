Деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів. Вони постачаються китайською компанією Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. з Шеньчженя, відомою як DJI. Інші безпілотники перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

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Росіяни використовують китайські безпілотники

Постійне використання Росією китайських безпілотників на полі бою в Україні демонструє, що окупанти здатні отримувати критично важливе для них обладнання з-за кордону. Навіть попри те, що країни Заходу продовжують проводити широкомасштабну кампанію тиску, спрямовану на обмеження здатності Москви продовжувати війну.

Пентагон занепокоєний тим, що ці дрони не лише підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливу розвідувальну інформацію з поля бою, що може підвищити військову готовність Пекіна.

Поки DJI та Китай спостерігають за використанням безпілотників у бойових умовах, вони просто накопичують дані. Вони можуть бачити тактику, методи та процедури,

– заявив високопоставлений американський чиновник з питань безпеки.

За його словами, оскільки в Китаї відбувається військово-цивільний синтез, вони можуть передати ці дані в руки Народно-визвольної армії для навчань.

Китайські квадрокоптери викликають занепокоєння Пентагону з самого початку війни в Україні. Дрони, які використовують як у цивільних, так і у військових цілях, часто купують у Китаю через посередників.

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DJI нібито виступає проти використання дронів на полі бою

Журналісти The Wall Street Journal проаналізували російські митні записи, надані:

компанією ImportGenius, яка займається базами даних про торгівлю,

вашингтонською некомерційною організацією C4ADS, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці.

У своїй заяві компанія DJI заявила, що виступає проти використання цивільних дронів на полі бою. Також там нагадали про призупинення своєї діяльності в Росії та Україні у квітні минулого року.

"Однак, як побутову електроніку, продукцію DJI можна придбати в інтернет-магазинах і магазинах у багатьох країнах. Ми не можемо заборонити користувачам або організаціям здійснювати покупки в інших країнах або регіонах, окрім Росії та України, а потім переправляти або дарувати їх в Росію та Україну", – мовиться у повідомленні.

Посольство Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на прохання прокоментувати цю інформацію, послалося на позицію свого МЗС щодо війни в Україні – відомство закликало до деескалації та переговорів.

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Є відеодокази використання Росією китайських дронів

На додаток до даних про експорт, журналісти переглянули десятки відео і фотографій, котрі показують, як росіяни використовують дрони DJI в Україні.

Зокрема, на відео, опублікованому в червні, група озброєних, одягнених у хакі проросійських бойовиків на Півдні України заявила, що збирається отримати "героїчні шатли" – термін для дронів DJI – з Об'єднаних Арабських Еміратів. Їх оплатили через російський державний "Сбербанк", що перебуває під санкціями.

У соціальній мережі торговець зброєю з Оренбурга Костянтин Кузнєцов, який постачає її російським військовим, повідомив, що дрони DJI зазвичай купують у країнах Перської затоки за 500 тисяч рублів, що еквівалентно приблизно 6800 доларів США. Ця ціна є набагато вищою за ринкову.

Згідно з торговими даними та даними голландського уряду, деякі дрони та запчастини до них доставили через Європейський Союз після початку війни. У вересні влада Нідерландів заарештувала власника компанії Woerd-Tech BV Дмитра Олексійовича Кудрявцева за експорт товарів до Росії з порушенням міжнародного експортного контролю. Федеральна прокуратура країни заявила, що Кудрявцев постачав безпілотники, які використовуються кремлівськими військовими.

Дані про торгівлю показують, що Woerd-Tech відправила до Росії товарів, які підлягають експортному контролю, на щонайменше 270 тисяч доларів. Зокрема, в поставках були деталі для дронів DJI.

Своїми діями обвинувачений свідомо сприяв російським актам насильства не лише проти української армії, а й проти цивільного населення,

– заявила речниця прокуратури Нідерландів Ленні Бейєрберген.

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Вагнерівці також використовують ці дрони

За словами українського журналіста Юрія Бутусова, ПВК "Вагнера", яка воює на боці офіційної російської армії, також покладається на китайські дрони. Найманці використовують безпілотники DJI для планування і проведення своїх операцій.

Безпілотники використовуються як для виявлення цілей, так і для командування та управління штурмом,

– зауважив Бутусов.

За словами Гліба Ірисова, колишнього офіцера ВПС Росії, "Вагнер" та ГРУ використовували китайські квадрокоптери для завдання ударів по повстанських силах у Сирії.

У відповідь на прохання прокоментувати ймовірне використання найманцями безпілотників засновник ПВК Євген Пригожин послався на минулі заяви, в яких він заперечував, що група співпрацює з російськими військовими. На питання про використання дронів він так і не відповів.