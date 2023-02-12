Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував чергові дії терористів. Про це пише 24 Канал.

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Які безпілотники випустили росіяни

Тут нічого дивного не відбувається, вже третій день підряд таке. Мусимо звикати до того, що можуть бути такі ситуації. Буде працювати протиповітряна оборона,

– наголосив Ігнат.

Ігнат пригадав, що ввечері 11 лютого, повітряне командування "Схід" збили над Дніпропетровською областю 4 безпілотники: 3 "Шахіди" та 1 "Орлан-10".

За словами представника Повітряних сил, росіяни дещо змінили тактику. Зокрема, це стосується часу. Він зауважив, що раніше загарбники випускали свої цілі після 23:00, а сама ж атака тривала орієнтовно до 03:00.

Зараз же окупанти запускають дрони у вечірній час, зазначає Ігнат. Він уточнив, що місце запуску не міняється – це східне узбережжя Азовського моря.

Чому росіяни змінили час атак

Ігнат пояснив, чому ж росіяни змінили свою тактику.

Можливо, так росіяни досліджують роботу ППО. Дрони-розвідники можуть випускати, аби дослідити наслідки попередніх ударів. Крім того, не забуваймо, що прифронтова зона – це завжди зона ураження,

– заявив Ігнат.

Що відомо про ворожу атаку