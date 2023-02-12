Спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал очередные действия террористов Об этом пишет 24 Канал.

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Какие беспилотники выпустили россияне

Здесь ничего удивительного не происходит, уже третий день подряд такое. Должны привыкать к тому, что могут быть такие ситуации. Будет работать противовоздушная оборона,

– подчеркнул Игнат.

Игнат вспомнил, что вечером 11 февраля, воздушное командование "Восток" сбило над Днепропетровской областью 4 беспилотника: 3 "Шахида" и 1 "Орлан-10".

По словам представителя Воздушных сил, россияне немного изменили тактику. В частности это касается времени. Он отметил, что ранее захватчики выпускали свои цели после 23:00, а сама атака продолжалась ориентировочно до 03:00.

Сейчас же оккупанты запускают дроны в вечернее время, отмечает Игнат. Он уточнил, что место запуска не меняется – это восточное побережье Азовского моря.

Почему россияне сменили время атак

Игнат объяснил, почему же россияне изменили свою тактику.

Возможно, так россияне исследуют работу ПВО. Дроны-разведчики могут выпускать, чтобы исследовать последствия предыдущих ударов. Кроме того, не забывайте, что прифронтовая зона – это всегда зона поражения,

– заявил Игнат.

Что известно о вражеской атаке