Ворог атакує за допомогою дронів-камікадзе. Загроза атаки безпілотниками зберігається і на Півдні, повідомляє 24 Канал.

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У Дніпрі чули вибухи

Близько 20:00 12 лютого повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області. Буквально через лічені хвилини місцеві телеграм-канали повідомили про вибух в Дніпрі. За попередніми даними, це результат роботи сил ППО.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти знову запустили дрони. Також посадовець підтвердив роботу ППО.

Знову "мопеди". Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе,

– написав Лукашук.

За даними моніторингової групи Monitor, росіяни знову атакують іранськими дронами-камікадзе і станом на 20:18 вони рухаються у бік Харківщини.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спершу попередив про 2 дрони на Півдні, а згодом відзначив, що більше безпілотників окупанти випустили на Схід, тож посадовець закликав мешканців цих регіонів бути обережними.

Станом на 20:25, як повідомляє телеграм-канал "Николаевский Ванек", у повітрі щонайменше 3 дрони – по одному в Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Станом на 20:28 повітряна тривога оголошена у:

Полтавській області;

Світловодській громаді Кіровоградської області;

Крім загрози атаки дронами в Нікопольському районі Дніпропетровської області триває загроза артилерійського обстрілу. Відбій повітряної тривоги в Дніпропетровській та Харківській областях оголосили о 20:38.