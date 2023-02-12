Що відбувається на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Є 2 основні напрямки, де росіяни можуть наступати, – полковник ЗСУ

05:31 Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів 24 Каналу про тактику ворога. За його словами, противник наступає малими групами, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій. Окупанти активно використовують авіацію, однак ППО допомагає з нею впоратися.

02:43 Вночі "бавовна" завітала аж у три регіони Росії. Мовиться про Курську, Брянську і Бєлгородську області.

01:19 Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що американський винищувач F-22 збив невідомий об'єкт над Канадою. Походження об'єкта встановлюватимуть вже після вивчення уламків.