Что происходит на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Есть 2 основных направления, где россияне могут наступать – полковник ВСУ

05:31 Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал 24 Канала о тактике врага По его словам, противник наступает малыми группами, пытающимися под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой. Оккупанты активно используют авиацию, однако ПВО помогает с ней справиться.

02:43 Ночью "хлопки" посетили аж три региона России. Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях.

01:19 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что американский истребитель F-22 сбил неизвестный объект над Канадой. Происхождение объекта будет устанавливаться уже после изучения обломков.