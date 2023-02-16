Зокрема зранку 15 лютого багато таких куль зафіксували у межах Київської області. Олег Жданов зауважив, що ці кулі заправляють легкими інертними газами, як правило гелієм. Тобто вони довго повинні були перебувати в повітряному просторі, щоб принаймні долетіти до Київської області. Якщо швидкість вітру 20 метрів за секунду, то з Білорусі час польоту приблизно 10 годин. А з Росії – ще більший. Про це пише 24 Канал.

До теми Росіяни випустили близько 40 ракет уночі: що відомо про нову масовану атаку

Чи ефективний цей спосіб для розвідування української ППО

Жданов зауважив, що ці кулі – новий спосіб, як вирахувати систему нашої ППО і як її завантажувати. Проте він невпевнений, що цей "фокус" ефективний.

Навіть якщо вони запустять 10, 20, 30 таких куль, то поки вони долетять вгадати неможливо, а якщо поміняється вітер, то вони повернуть в іншу сторону. Також сидіти і чекати, доки вони долетять і ми їх зіб'ємо, то це остання справа,

– сказав Жданов.

Що відомо про використання цих куль росіянами