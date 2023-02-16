В частности, утром 15 февраля много таких шаров зафиксировали в пределах Киевской области. Олег Жданов заметил, что эти шары заправляют легкими инертными газами, как правило гелием. То есть они долго должны были находиться в воздушном пространстве, чтобы по крайней мере долететь до Киевской области. Если скорость ветра 20 метров в секунду, то из Белоруссии время полета примерно 10 часов. А из России – еще больше. Об этом пишет 24 Канал.
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Эффективен ли этот способ для разведки украинского ПВО
Жданов заметил, что эти шары – новый способ, как вычислить систему нашей ПВО и как ее загружать. Однако он не уверен, что этот "фокус" эффективен.
Даже если они запустят десять, двадцать, тридцать таких шаров, то пока они долетят угадать невозможно, а если поменяется ветер, то они вернут в другую сторону. Также сидеть и ждать, пока они долетят и мы их собьем, это последнее дело,
– сказал Жданов.
Что известно об использовании этих шаров россиянами
- 12 февраля Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия начала запускать по территории Украины воздушные шары, чтобы запутать силы ПВО. Также 15 февраля в нескольких областях страны, в частности, Киевской, из-за таких целей звучала воздушная тревога.
- 14 и 15 февраля спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия запускает по Украине шары с отражателями. Юрий Игнат заверил, что нет причин для беспокойства, ведь пули не несут опасности. Однако их нужно контролировать, поскольку между ними может скрываться нечто серьезное.
- Он отметил, что тратить на шарики с воздухом дорогие ракеты без причины никто не будет. Однако наши истребители следят за ними.