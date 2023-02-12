Так, например, в прямом эфире телемарафона поступила оперативная информация, что оккупанты для чего-то решили запустить воздушные шары. Об этом сразу сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Данные проверяют военные Украины

Цель таких запусков пока не известна, так что военным Украине еще придется выяснять необычные действия захватчиков. Эти данные, по словам Юрия Игната, уже проверяются.

Очень оперативная информация, потому должны разобраться. Поэтому, чтобы вам сообщить сразу об этом. Будем сейчас уточнять, что это за шары были,

– сказал он.

Он предположил, что, вероятно, россияне решили запустить такой же воздушный шар, который в начале февраля зафиксировали в США.

Вероятная цель оккупантов

В прямом эфире он предположил, что воздушные шары россияне могли запустить как обманчивые цели, чтобы истощать украинское ПВО. Также не исключает Юрий Игнат и другие цели захватчиков, например, разведку.

Также спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что и по воздушным шарам, даже если они запускались для разведки или бомбардировок, можно работать средствами ПВО.