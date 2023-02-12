О ситуации на фронте по состоянию на 18:00 12 февраля рассказали в Генштабе ВСУ. Враг продолжает попытки ведения наступательных действий на 5 направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Обратите внимание Тяжелее всего пехотинцам на передней линии, – пресс-офицер 93 бригады о ситуации в Бахмуте

Попытки наступлений врага и российские атаки

Россияне в течение этих суток нанесли 2 ракетных удара по территории Украины и 23 раза открывали огонь из реактивных систем залпового огня. Кроме того, Генштаб предупреждает о том, что угроза новых ударов по гражданской инфраструктуре по-прежнему существует, поэтому следует реагировать на сигналы тревоги.

Захватчики активно пытаются усилить свои группировки на Лиманском и Бахмутском направлениях. Кроме того, они используют авиацию для нанесения ударов по нашим позициям.

За эти сутки россияне из минометов, артиллерии и танков обстреляли десятки населенных пунктов:

Северское и Слобожанское направления – 13 населенных пунктов Сумщины и Харьковщины;

Купянское и Лиманское – 17 населённых пунктов;

Бахмутское – 13 населенных пунктов;

Авдеевское и Новопавловское – 21 населенный пункт;

Запорожское – 8 населенных пунктов;

Херсонское – 15 населенных пунктов, включая Херсон.

ВСУ продолжают наносить удары по противнику

Украинская авиация 12 февраля нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Потери врага уточняют.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов врага.

Наши воины ценой колоссальных усилий сдерживают продвижение врага и наносят оккупантам колоссальные потери. Однако нашим защитникам ежедневно нужна наша поддержка, в том числе материальная. Наш Благотворительный Фонд 24 постоянно проводит сбор для нужд ВСУ. В частности, сейчас мы проводим срочный сбор на внедорожник для 72-й бригады, защищающей Украину под Угледаром – там также продолжаются ожесточенные бои. Более подробную информацию о сборе и о том, как присоединиться к нему, – вы можете найти здесь.