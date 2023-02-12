Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова. По ее словам, позиции пехоты расположены ближе всего к вражеским, поэтому именно пехотинцам сейчас едва ли не самое сложное.

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Какая ситуация в городе и настроение воинов

Ирина Рыбакова отметила, что ситуация в городе динамичная и скользящая, как и на всем фронте. Однако сегодня по сравнению с другими днями несколько меньше обстрелов со стороны врага. Правда, сейчас ухудшились погодные условия.

Что касается настроений среди военных, то Рыбакова отметила, что наши воины в хорошем настроении и готовы защищать город до конца.

Однако ситуация у пехоты более сложная. Пресофицерка рассказала, что их позиции сейчас невозможно посетить из-за постоянных вражеских атак.

Конечно, сейчас тяжелее всего пехотинцам, которые воюют на передней линии. Мы обычно не можем до них доехать, просто, потому что наши пехотные позиции расположены за рекой в так называемом районе Забахмутка, который сейчас печально известен, ведь именно там проходит линия фронта и именно там завязываются основные бои,

– рассказала Рыбакова.

Пресофицерша отметила, что именно эти люди держат фронт, поэтому всем нам нужно молиться за них, держать кулаки и поддерживать.