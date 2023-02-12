Более того, защитникам Украины не раз приходится переходить в ближний бой, чтобы выбить захватчиков из пригородной застройки. Однако сколько бы оккупанты не прилагали усилий, благодаря мастерству украинских военных они несут потери.
Достойно внимания Как Угледар стал местом боевого позора России и смерти элиты оккупационной армии
За один бой ликвидировали более 10 оккупантов
По данным Госпогранслужбы, больше всего, до 4 пехотных групп врага, пограничная артиллерия ликвидировала в районе Бахмута.
В одном из боев в пригороде Бахмута военным Украины точным выстрелом удалось обезвредить вражеский БпЛА, чем они буквально ослепили оккупантов. Ведь благодаря этой "птичке" они корректировали свои действия и огонь.
Это была прекрасная возможность провести позиционную контратаку в "тумане войны". Поэтому, после потери "глаз" на россиян посыпался град из пуль стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов. Благодаря этому стрелковое подразделение отбросило российских пришельцев и еще нанесло им потери.
Как сообщили в Госпогранслужбе, потери противника в этом бою составляли 11 погибших и 6 раненых.
Потери России по состоянию на 12 февраля
Стоит отметить, что военные Украины регулярно наносят оккупантам безумные потери. И не только в личном составе, но и в технике. Так, по состоянию на утро 12 февраля Генштаб сообщил, что за последние сутки удалось ликвидировать еще 900 единиц личного состава. Благодаря этому общее количество уничтоженных оккупантов с начала полномасштабной войны достигло показателя в 137 780 человек.
Что касается техники, то удалось уничтожить:
- 13 танков (в общей сложности 3 280 единиц);
- 14 боевых бронированных машин (6 488);
- 17 артиллерийских систем (2287);
- 2 РСЗО (465);
- 1 самолет (296);
- 10 БпЛА оперативно-тактического уровня (2 007);
- 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5 148);
- 1 единица специальной техники (215).
Что происходит возле Бахмута: последние новости
- Как сообщил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, враг пытается окружить Бахмут и хочет контролировать дорогу М-03, которая ведет на Константиновку. Все потому, что этот путь является ключевым для оккупантов – через него они получают подкрепление и отправляют своих раненых с поля боя.
- Также россияне несколько дней подряд ставили рекорды по количеству применения артиллерии. На Бахмутском направлении за сутки они 167 раз ударили разными типами ствольной реактивной артиллерии. Кроме того, произошло 41 боестолкновение, в ходе которого враг потерял 212 военных убитыми и 315 ранеными.
- По мнению военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, несмотря на ожесточенные бои пока Часов Яр под контролем Украины, нашим бойцам возле Бахмута ничего не угрожает.