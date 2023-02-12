Более того, защитникам Украины не раз приходится переходить в ближний бой, чтобы выбить захватчиков из пригородной застройки. Однако сколько бы оккупанты не прилагали усилий, благодаря мастерству украинских военных они несут потери.

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За один бой ликвидировали более 10 оккупантов

По данным Госпогранслужбы, больше всего, до 4 пехотных групп врага, пограничная артиллерия ликвидировала в районе Бахмута.

В одном из боев в пригороде Бахмута военным Украины точным выстрелом удалось обезвредить вражеский БпЛА, чем они буквально ослепили оккупантов. Ведь благодаря этой "птичке" они корректировали свои действия и огонь.

Это была прекрасная возможность провести позиционную контратаку в "тумане войны". Поэтому, после потери "глаз" на россиян посыпался град из пуль стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов. Благодаря этому стрелковое подразделение отбросило российских пришельцев и еще нанесло им потери.

Как сообщили в Госпогранслужбе, потери противника в этом бою составляли 11 погибших и 6 раненых.

Потери России по состоянию на 12 февраля

Стоит отметить, что военные Украины регулярно наносят оккупантам безумные потери. И не только в личном составе, но и в технике. Так, по состоянию на утро 12 февраля Генштаб сообщил, что за последние сутки удалось ликвидировать еще 900 единиц личного состава. Благодаря этому общее количество уничтоженных оккупантов с начала полномасштабной войны достигло показателя в 137 780 человек.

Что касается техники, то удалось уничтожить:

13 танков (в общей сложности 3 280 единиц);

14 боевых бронированных машин (6 488);

17 артиллерийских систем (2287);

2 РСЗО (465);

1 самолет (296);

10 БпЛА оперативно-тактического уровня (2 007);

14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5 148);

1 единица специальной техники (215).

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