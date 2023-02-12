Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, оккупанты нанесли рекордное количество артиллерийских ударов на Лиманском направлении.

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Сколько раз враг обстрелял Лиманское направление

Главным направлением удара врага, говорит Череватый, остается Бахмутское направление. Там за сутки противник 167 раз ударил разными типами ствольной реактивной артиллерии. Кроме того, произошло 41 боестолкновение в ходе которого враг потерял 212 военных убитыми и 315 ранеными.

Следующим большим участком, которому враг уделял внимание – это Лиманское направление. Там уже много дней враг ставит рекорды по впечатлению артиллерийским огнем,

– отметил военный.

Он также добавил, что в эти сутки на этом направлении враг совершил 424 обстрела и 23 боестолкновения.

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