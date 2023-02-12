Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, окупанти завдали рекордної кількості артилерійських ударів на Лиманському напрямку.

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Скільки разів ворог обстріляв Лиманський напрямок

Головним напрямком удару ворога, каже Череватий, залишається Бахмутський напрямок. Там за добу противник 167 разів ударив різними типами ствольної реактивної артилерії. Крім того, сталося 41 боєзіткнення в ході якого ворог втратив 212 військових вбитими та 315 пораненими.

Наступною великою ділянкою, якій ворог приділяв увагу – це Лиманський напрямок. Там вже багато днів поспіль ворог ставить рекорди по враженню артилерійським вогнем,

– зазначив військовий.

Він також додав, що цієї доби на цьому напрямку ворог здійснив 424 обстріли та 23 боєзіткнення.

Наші захисники героїчно нищать окупантів