Про те, що біля Вугледару окупанти зазнають колосальних втрат повідомляли неодноразово. Тепер у мережі росіяни дедалі частіше обговорюють загибель своїх вояк. Тож, простежити кількість втрат не так і складно.
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За даними InformNapalm, Поляков командував 14-ю окремою бригадою спеціального призначення збройних сил Росії (військова частина №74854). Підрозділ вважали елітним, і до вторгнення в Україну він воював майже без втрат.
У травні 2022 року він був в Ізюмі Харківської області. У жовтні й листопаді бригада зазнала сильних втрат спочатку в Харківській області, а потім – у Донецькій. Імовірно, військовослужбовці цієї бригади також причетні до воєнних злочинів у Київській області на початку вторгнення, ідеться в повідомленні.
Також про смерть російського комбрига написав на своїй сторінці у Twitter полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. За його даними, Поляков загинув 2 лютого.
Росіяни провалили штурм біля Вугледару: головне
- Окупанти намагалися штурмувати Вугледар Донецької області. Втім, українські захисники потужно розгромили загарбників.
- В ISW зазначили, що провал штурму під Вугледаром викликав нову хвилю критики військового командування держави-агресорки.
- ЗСУ влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу окупантів. Йдеться про 155-у бригаду морської піхоти, що базується вона у Владивостоці.
- У мережі з'явились відео, на яких російські війська застосовують дуже неефективну тактику. Ймовірно, 155-та бригада морської піхоти складається не просто з погано навченого мобілізованого персоналу, а з поганого командування.
- Кадри невдалого російського штурму буквально стали останньою "точкою невралгії" в російському інформаційному просторі.