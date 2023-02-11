Про те, що біля Вугледару окупанти зазнають колосальних втрат повідомляли неодноразово. Тепер у мережі росіяни дедалі частіше обговорюють загибель своїх вояк. Тож, простежити кількість втрат не так і складно.

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За даними InformNapalm, Поляков командував 14-ю окремою бригадою спеціального призначення збройних сил Росії (військова частина №74854). Підрозділ вважали елітним, і до вторгнення в Україну він воював майже без втрат.

У травні 2022 року він був в Ізюмі Харківської області. У жовтні й листопаді бригада зазнала сильних втрат спочатку в Харківській області, а потім – у Донецькій. Імовірно, військовослужбовці цієї бригади також причетні до воєнних злочинів у Київській області на початку вторгнення, ідеться в повідомленні.

Також про смерть російського комбрига написав на своїй сторінці у Twitter полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. За його даними, Поляков загинув 2 лютого.

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