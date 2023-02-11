80 бригада ексклюзивно для 24 Каналу надала відео із взяттям у полон російських зеків. Наші воїни взяли зеків у полон на околицях Бахмута.

Дивіться також Як Україна утримує російських полонених: Washington Post отримав доступ до колонії на Заході

Командиром ув'язнених виявився також зек

Один з полонених зеків на відео розповів, що він з міста Перм з третього штурмового загону. Він зазначив, що взяв форму ЗСУ у бліндажі, коли їх відправили на завдання.

Сам росіянин стверджує, що його завданням нібито було носити провізію. Він сказав, що їхній командир Брізлой – без звання і також зек.

Українські військові взяли в полон зеків: відео

Полонений повідомив, що їх близько 25 – 30 людей на Бахмутському напрямку. Завдання зеків – нібито тримати канал, який вони зайняли.

Другий полонений зек – Вагутов Олексій Олександрович. Він сказав, що був зеком, але на війні в Україні закінчився його термін ув'язнення. Окупант зізнався, що пішов на війну через гроші. Його командир – Кужма.

Яка ситуація під Бахмутом