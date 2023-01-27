Ми вже не один раз чули від українських воїнів, які пройшли російський полон, історії про жахливі порушення Женевських конвенцій з боку ворога при утриманні військовополонених. Однак в Україні до російських бранців ставлення зовсім інакше. Це ще раз демонструє різницю між нашими країнами.

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Дивляться українське телебачення, роблять пакети із зображенням Львова

Американські журналісти потрапили до колонії на Заході, де Україна утримує російських військовополонених. Локацію колонії з міркувань безпеки не уточнюють.

Найперше на вулиці журналісти стали свідками того, як один із військовополонених намагався подзвонити додому. Полонені мають право на 15-хвилинні телефонні дзвінки додому 1 або 2 рази на місяць. Полонений, який телефонував при журналістах, так і не зміг додзвонитися до родичів.



Російські полонені в українській колонії / Фото The Washington Post

Журналісти спілкувалися з полоненими з Росії, а також з Донеччини та Луганщини, які воювали на боці бойовиків. Розмовляти не дозволити тільки з підозрюваними у вчиненні воєнних злочинів.

Полонені ходять територією колонії без наручників, але тримають руки за спиною і йдуть з похиленою до низу головою. Говорячи про перспективи обміну, полонені усвідомлюють, що їх знову можуть відправити воювати. Один із російських окупантів на ім'я Олег каже, що воювати більше не хоче, але якщо викличуть – піде.



Російські полонені в українській колонії / Фото The Washington Post

Також журналісти стали свідками обіду в колонії. У той день полонених годували супом, картоплею з м'ясом та салатом з капусти. Усі сиділи за столами, накритими скатертинами. Після 15 хвилин трапези усі підвелися, подякували за обід та покинули їдальню. Загалом режим для полонених включає триразове харчування, певні заняття, зокрема виготовлення паперових пакетів із зображенням Львова та вільний час.



Полонені виготовляють пакети із зображенням Львова / Фото The Washington Post

Полонені живуть у кімнатах по 20 осіб. На кожного є ліжко, тумбочка та стілець. Поранені окупанти перебувають на лікуванні в лазареті. Наприклад, 45-річний окупант, який потрапив у полон у вересні, під час підриву на міні пошкодив руку. До війни він 15 років працював слюсарем, під впливом пропаганди пішов воювати. Тепер зізнається, що після спілкування з українцями усвідомив, що ніяких утисків щодо російськомовних тут немає і переконаний, що Україна має сама розв'язувати питання щодо своєї землі й Росії тут немає чого робити.



Лікування російських полонених у колонії / Фото The Wasinghtop Post

В одній із кімнат полонені дивилися телевізор, на якому тільки українські телеканали. В етері якраз розповідали про російські обстріли. Журналісти також відзначили, що на одній із зовнішніх стін колонії вивішали портрети українських історичних діячів, аби полонені могли переконатися, що Україну "не створював Ленін", як це кажуть пропагандисти.

Варто відзначити, що точна кількість полонених росіян та тих, хто воював на боці бойовиків, зараз невідома.