80 бригада эксклюзивно для 24 Канала предоставила видео со взятием в плен российских зэков. Наши воины взяли зеков в плен в окрестностях Бахмута.
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Командиром заключенных оказался также зек
Один из пленных зеков на видео рассказал, что он из города Пермь из третьего штурмового отряда. Он отметил, что взял форму ВСУ в блиндаже, когда их отправили на задание.
Сам россиянин утверждает, что его задачей якобы было носить провизию. Он сказал, что их командир Бризлой – без звания и тоже зек.
Украинские военные взяли в плен зэков: видео
Пленный сообщил, что их около 25 – 30 человек на Бахмутском направлении. Задача зэков – якобы держать канал, который они заняли.
Второй пленный зэк – Вагутов Алексей Александрович. Он сказал, что был зэком, но на войне в Украине истек его срок заключения. Оккупант признался, что пошел на войну из-за денег. Его командир – Кужма.
Какая ситуация под Бахмутом
- Российские силы уже несколько месяцев сосредоточили свои силы на захвате Бахмута, но не могут достичь поставленных целей. Оккупанты терпят безумные потери в живой силе и технике.
- Силы обороны Украины вынуждены сдерживать превосходящие силы противника в кровопролитных боях. Официальные лица Украины отмечают, что Россия уже начала большое наступление, о котором предупреждали несколько месяцев назад.
- В частности, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях враг сосредотачивает свои силы и большое количество техники. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить Бахмут, Авдеевку и Угледар.
- Наступление России подтверждают на Западе. Так, в разведке Эстонии заявили, что оккупанты наступают на 5 направлениях в Донецкой и Луганской областях. Но наступление оккупантов безуспешно. Подразделениям Сил обороны Украины помогает относительно теплая погода.
- 11 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что, несмотря на значительные потери, Россия продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковиевка Донецкой области.