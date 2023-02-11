80 бригада эксклюзивно для 24 Канала предоставила видео со взятием в плен российских зэков. Наши воины взяли зеков в плен в окрестностях Бахмута.

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Командиром заключенных оказался также зек

Один из пленных зеков на видео рассказал, что он из города Пермь из третьего штурмового отряда. Он отметил, что взял форму ВСУ в блиндаже, когда их отправили на задание.

Сам россиянин утверждает, что его задачей якобы было носить провизию. Он сказал, что их командир Бризлой – без звания и тоже зек.

Украинские военные взяли в плен зэков: видео

Пленный сообщил, что их около 25 – 30 человек на Бахмутском направлении. Задача зэков – якобы держать канал, который они заняли.

Второй пленный зэк – Вагутов Алексей Александрович. Он сказал, что был зэком, но на войне в Украине истек его срок заключения. Оккупант признался, что пошел на войну из-за денег. Его командир – Кужма.

Какая ситуация под Бахмутом