Об этом заявил командующий Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг. Он назвал условие, мешающее врагу повлиять на ход событий на фронте.

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Погода играет на руку ВСУ

Гросберг заметил, что оккупанты наступают на Донетчине и Луганщине. Но помогает нашим подразделениям Сил обороны относительно теплая погода.

"По сравнению с прошлой неделей активность боевых действий выросла, инициатива в определенной степени перешла в руки вооруженных сил России", – отметил он.

Командующий разведкой добавил, что оборона Украины – под сильным давлением. Причем как в Донецкой, так и Луганской областях. Но, несмотря на это, существенных изменений на линии столкновения не выявлено.

Вернемся к погодным условиям. По словам Гросберга, оккупанты сталкиваются с проблемами, связанными с отступлением морозов. Потепление никак не способствует проведению наступательных действий. А все потому, что почва – вязкая, тяжелой технике и самим бойцам передвигаться становится непросто.

На северо-востоке Украины, то есть в Луганской области, средняя суточная температура держится на уровне около нуля, на юге страны установилась плюсовая температура. Иными словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ,

– заметил он.

Где наступают оккупанты

Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты осуществляют наступательные действия в 5 направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Новопавловском.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили ряд атак. Оккупанты понесли потери и отступили в районах Кременной, Шипиловки и Белогоровки на Луганщине, а также Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковеевки Донецкой области.

Напоследок пробежимся актуальными потерями врага. За минувшие сутки удалось ликвидировать 1 140 захватчиков. Общая же статистика с 24 февраля 2022 свидетельствует о том, что "двухсотых" оккупантов стало 136 880.