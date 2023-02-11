Об этом на брифинге 10 февраля отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует 24 Канал.

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Позиция США относительно истребителей для Украины

Это все суверенные решения. И если страна НАТО или даже страна, не входящая в НАТО, хочет предоставить Украине такие возможности, как истребители, это, безусловно, их решение,

– подчеркнул Кирби.

Также он добавил, что чтобы внедрить систему в армии, с которой военные еще не имели опыта, нужно провести определенное обучение. Кирби отметил, что США в Форт-Силле тренируют украинских воинов пользоваться Patriot.

Получит ли Украина истребители: последние новости