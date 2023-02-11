Об этом на брифинге 10 февраля отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует 24 Канал.
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Позиция США относительно истребителей для Украины
Это все суверенные решения. И если страна НАТО или даже страна, не входящая в НАТО, хочет предоставить Украине такие возможности, как истребители, это, безусловно, их решение,
– подчеркнул Кирби.
Также он добавил, что чтобы внедрить систему в армии, с которой военные еще не имели опыта, нужно провести определенное обучение. Кирби отметил, что США в Форт-Силле тренируют украинских воинов пользоваться Patriot.
Получит ли Украина истребители: последние новости
- Во время визита Владимира Зеленского в Великобританию премьер Риши Сунак заявил, что его государство начинает обучение наших пилотов.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий на саммите лидеров ЕС в Брюсселе констатировал, что его государство готово предоставить Украине истребители, но не одним из первых.
- Украина официально подала заявку Нидерландам на получение истребителей F-16. Ранее глава МИД Вопке Гукстра заявил, что кабинет министров рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев об этом попросит.
- Словакия обещает предоставить Украине истребители Миг-29.
- Компания-производитель американских истребителей F-16 заявила о готовности поставлять самолеты европейским странам, которые будут реэкспортировать Украине.