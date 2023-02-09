Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29. Сообщается, что Зеленский на саммите ЕС обратился к Хегеру и попросил оказать военную помощь.

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Сколько самолетов может получить Украина

По предварительным данным, Украина может получить 11 или 12 самолетов, которые сейчас находятся в Словакии.

"Премьер-министр республики ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу", – говорится в сообщении.

Разговоры о передаче Украине Миг-29 от Словакии ведутся уже несколько месяцев. В конце 2022 года глава словацкого МИДа Растислав Качер заявил, что Словакия хочет обсудить с НАТО передачу Украине истребителей.

Качер анонсировал, что в Словакию должна прибыть делегация из Украины и вместе с партнерами из США начнется работа по передаче самолетов. Глава МИД Словакии заявлял, что он настроен положительно.

В конце января о передаче истребителей заговорил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он сообщил, что Словакия готова обсудить с представителями Украины детали передачи своих истребителей МиГ-29.

Он сообщил, что с 1 октября 2022 Словакия уже не использует МиГ-29. Надь подчеркнул, что Братислава готова передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться.

Почему МиГ-29 усилят Украину