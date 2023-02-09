Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі МіГ-29. Повідомляється, що Зеленський на саміті ЄС звернувся до Хегера та попросив надати військову допомогу.

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Скільки літаків може отримати Україна

За попередніми даними, Україна може отримати 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.

"Прем'єр-міністр республіки відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб виконати це прохання", – йдеться у повідомленні.

Розмови про передачу Україні Міг-29 від Словаччини ведуться вже кілька місяців. Наприкінці 2022 року глава словацького МЗС Растіслав Качер заявив, що Словаччина хоче обговорити з НАТО передачу Україні винищувачів.

Качер анонсував, що в Словаччину має прибути делегація з України й разом з партнеми із США розпочнеться робота щодо передачі літаків. Очільник МЗС Словаччини заявляв, що він налаштований позитивно.

Наприкіці січня про передачу винищувачів заговорив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він повідомив, що Словаччина готова обговорити з представниками України деталі щодо передачі своїх винищувачів МіГ-29.

Він повідомив, що з 1 жовтня 2022 року Словаччина вже не використовує МіГ-29. Надь наголосив, що Братислава готова передати ці літаки Україні, щоб вона могла захищатися.

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