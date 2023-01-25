Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса-Україна".

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Словаччина врахує позицію країн-союзників

Він зазначив, що МіГ-29 наразі знаходяться на одній зі словацьких авіабаз. Його країна готова обговорити передачу вказаних літаків, тому що Словаччина вже не використовує їх з 1 жовтня 2022 року, уточнив міністр.

З 1 жовтня Словаччина вже не використовує МіГ-29. Ми готові передати ці літаки Україні, щоб вона могла захищатися і не збираємося їх передавати комусь іншому. Зараз питання передачі цих літаків розглядає уряд Словаччини,

– сказав Надь.

Міністр також додав, що буде враховано позицію країн-союзників щодо цієї передачі.

Зауважимо, що вперше дані про ймовірну передачу Словаччиною винищувачів МіГ-29 України з’явилася влітку.

Словаччина готова надати Україні танки, є одне "але"

Також міністр заявив, що Словаччина готова надати Україні 30 танків Т-72. Однак це буде можливим лише після того, як вона отримає замість західних танків – Leopard або будь-які інші.

"Словаччині немає місця для скорочення, але є місце для обміну", – наголосив Надь.

Важлива допомога від союзників