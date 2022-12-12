Наразі Словаччина хоче обговорити з НАТО передачу Україні винищувачів. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер.

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Передачу МіГ-29 обговорили з президентом Володимиром Зеленським.

Думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю (передача МіГ-29 – 24 канал). Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу. Думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні,

– запевнив міністр.

Більше деталей Качер не розкрив, щоб "не зашкодити процесу".