Наразі Словаччина хоче обговорити з НАТО передачу Україні винищувачів. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер.
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Передачу МіГ-29 обговорили з президентом Володимиром Зеленським.
Думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю (передача МіГ-29 – 24 канал). Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу. Думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні,
– запевнив міністр.
Більше деталей Качер не розкрив, щоб "не зашкодити процесу".