Політологи переконані, що німецький уряд зумисне гальмує процес передачі нашій державі танків Leopard. Міністр оборони Олексій Кулеба виріши поставити Берліну риторичне питання щодо цього та розповів, над чим зараз працюють українські дипломати.

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Основних бойових танків – немає

За словами очільника МЗС, досі Берлін вагається, чи передавати Україні важливі танки. Хоча й Німеччина чітко пообіцяла передати деякі види озброєння, але в цьому списку допомоги немає бойових "Леопардів-2".

Такого рішення (щодо передачі танків Leopard – 24 Канал) ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо,

– констатував Кулеба.

Водночас він підмітив певну суперечність, яка є у політиці Німеччини щодо України. Глава українського відомства не розуміє, чому федеральний уряд вагається, коли йдеться про бойові танки, але постачає Збройним Силам артилерію.

Зверніть увагу! Під час інтерв'ю Кулеба також згадав про анонсовану раніше військову допомогу від ФРН. Йдеться про системи протиповітряної оборони Iris-T та зенітні танки Gepard.

Найкращий спосіб зупинити Росію – зброя

Через постійні масовані атаки на енергоінфраструктуру нашої держави Кулеба вважає, що сценарій повного блекауту є досить-таки реалістичним. Зупинити Росію можуть лише ППО, танки, артилерія та інше озброєння. До речі, чим німецькі танки Leopard кращі за радянські аналоги, нещодавно пояснював військовий експерт Андрій Харчук.

За словами фахівця, така зброя є технологічно вищою за більшість російських машин. Зокрема, "Леопарди" обладнані досконалою системою управління вогнем і мають гарну далекобійну 122-міліметрову гармату з хорошими бронебійними снарядами.

Окрім того, про важливість загалом західного озброєння, яке допомогло переломити хід цієї війни, розповідав міністр оборони Олексій Резніков. Він переконаний, що авіація та танки – це саме те, що у великій кількості необхідне українській армії.