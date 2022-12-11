Про це 24 каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний. За його словами, Німеччина діє у цій ситуації так само, як і з попередніми випадками передачі зброї. Вони очікують, що Сполучені Штати першими нададуть Україні танки.

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Німеччина не хоче робити перший крок

Коли це справді відбудеться, тоді і Німеччина почне передавати Україні свої танки. Берлін не хоче робити перші кроки у таких постачаннях.

Берлін не хоче робити якісь кроки першим. Ми бачимо, що Німеччина завжди чекала на кроки інших партнерів по НАТО. Вони передавали зброю лише після того, як аналогічну зброю вже надавали інші держави,

– зазначив Сумленний.

Така ситуація була і з артилерійськими системами, і з реактивними системами залпового вогню. Виняток – сучасний ЗРК IRIS-T, який Німеччина надала першою серед усіх країн НАТО.

В інших випадках Берлін не хоче бути лідером. Але погоджується надавати зброю після того, як хтось з партнерів це зробить.

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