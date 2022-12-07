Правда, це стане можливим за умови, що вона прислухається до закликів з боку США. Останні, розповідають джерела, наближені до обох країн, чітко дали зрозуміти, що у Німеччини "зелене світло" на передачу бойових танків.

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Україна може отримати бойові танки Leopard 2

Джерела зауважили, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван давав відповідний сигнал ще у жовтні. Його отримав радник канцлера з зовнішньої політики Єнс Плетнер. Тоді, якщо вірити інформаторам, Салліван у телефонній розмові з Плетнером зауважив, що США вітали б поставку танків. Але вона має відбутися саме з ініціативи Німеччини.

Важливий момент: у США не прохали Німеччину надати танки. У країні лише зазначили, що не були б проти, якби ФРН це зробила.

Що стосується другого джерела, то вона теж повідомляє про розмову між Салліваном і Плетнером. Але з певними деталями. Мовляв, перший у жовтні дав зрозуміти раднику канцлера, що було б "добре", якби Leopard 2 Німеччина передала Україні.

США очікують на перший крок Німеччини

Зауважимо, що у Німеччині інформацію про натяки з боку США не спростовували. Водночас прессекретар уряду зазначив, що кабінет Шольца постійно контактує з союзниками, особливо зі Сполученими Штатами. Спільно вони розмірковують над подальшою допомогою для України.

Слід звернути увагу також на заяви Шольца. Він неоднократно зазначав, що Німеччина не відстає від своїх найближчих союзників. Зауважимо, що США досі жодного бойового танка західного зразка Україні не передавали. Тож не дивно, що у ФРН теж зволікають.

Нагадаємо, що спочатку до України прибули німецькі системи ППО IRIS-T, а потім уже американські NASAMS. Тож не виключено, що після постачання танків Leopard 2 ми отримаємо також аналоги, але вже від США.

Скільки таких танків може дати Німеччина

Зауважимо, що Німеччина цілком могла б надати нам 80 таких танків. Це та кількість, яка є у запасах виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann. Себто не потрібно очікувати, коли їх виготовлять або замінять на аналоги у країнах-союзниках.

Крім того, ще 30 таких бойових машин планують використовувати у центрі бойової підготовки Бундесверу. З їхньою допомогою відпрацьовуватимуть роботу з танками супротивника.

До слова, експерти вважають, що Leopard 2 би відмінно вписалися в Україні. Цими танками користуються у Польщі. А отже, наша держава не мала б проблем з обслуговуванням цих машин.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах заявили, що продовжать підтримувати Україну у війні, розв'язаній Росією. Для цього держава та її союзники мають достатньо запасів озброєння, підкреслила заступниця держсекретаря США Венді Шерман.