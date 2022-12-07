Незабаром вибухи можуть статись і, наприклад, в Сибіру. Про це виданню розповів радник українського уряду з питань оборони.

До речі "Бавовна" на аеродромі в Курську: супутник зафіксував масштабну пожеж

У Росії більше не буде безпечних зон

Радник, який вирішив залишитись анонімним, зазначив, що Украна розуміє, як важко захищатись від таких повітряних атак. Тому в Росії скоро теж не буде безпечних зон.

Напади повторюються. У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії — в тому числі в Сибіру,

– сказав чиновник.

ЗМІ стверджує, цього тижня Київ довів, що може завдавати дальні удари без західного обладнання. Пишуть, нібито Україна запустила безпілотники, що вразили 3 військові бази в глибині Росії — одну всього за 160 кілометрів від Москви. Ймовірно, журналісти мали на увазі вибухи на аеродромах "Енгельс" та в Курську. Хоча достеменно невідомо, що спричинило "бавовну".