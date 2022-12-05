Внаслідок цього – багато поранених та загиблих. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.
До речі Російські ЗМІ пишуть про "бавовну" на аеродромі "Енгельс": звідти запускають ракети по Україні
Що відомо про вибух під Рязанню
Екстрені служби Росії повідомили, що на аеродромі під Рязанню стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
Дивіться відео підриву бензовоза на аеродромі під Рязанню
Вибухи у Росії: останні новини
- У Росії знов стався вибух газу у багатоповерхівці. Це відбулося у Ярославлі, що розташований лише за 270 кілометрів від Москви.
- У Нижньовартовську 4 грудня пролунав вибух у негазифікованій багатоповерхівці. Внаслідок цього впали 2 поверхи, поховавши мешканців під завалами.
- 19 листопада на російському Сахаліні трапився потужний вибух у багатоповерхівці. Його причина – вибух газового балона одній з квартир. У результаті цього повністю знищений цілий під'їзд.
- 5 грудня на аеродромі, звідки авіація Росії запускає ракети по Україні, "щось сталося". Місцеві передають, що чули вибухи, після яких нібито почалася пожежа.
- До речі, 29 листопада в російському Челябінську пролунав потужний вибух. Місцеві телеграм-канали оприлюднили фото та відео з місця подій.
- У Бєлгородській області також лунали вибухи. У Шебекіно виникли проблеми з водою – зупинка помпової станції трапилася через стрибок напруги.