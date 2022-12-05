Внаслідок цього – багато поранених та загиблих. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

До речі Російські ЗМІ пишуть про "бавовну" на аеродромі "Енгельс": звідти запускають ракети по Україні

Що відомо про вибух під Рязанню

Екстрені служби Росії повідомили, що на аеродромі під Рязанню стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.

Дивіться відео підриву бензовоза на аеродромі під Рязанню

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