Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. За попередньою інформацією, у квартирі вибухнув газовий балон.

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У Росії стався вибух в багатоповерхівці

У Нижньовартовську на вулиці Миру обвалилися 2 поверхи 5-поверхівки. За інформацією МНС, загинули 6 людей. Проте ця цифра ще може зрости.

Загалом з будинку евакуювали 52 людини, а врятували та відвезли до лікарні 10. Усі травмовані – дорослі.

У будинку впали 2 поверхи: відео

Директор департаменту охорони здоров'я Ханти-Мансійського автономного округу Алєксєй Добровольський розповів, що чотирьох постраждалих доправили в окружну лікарню, троє з них перебувають у важкому стані.

Дивіться відео з місця події:

За інформацією департаменту ЖКГ, для розселення людей нададуть будуть квартири з маневрового фонду. На базі місцевої школи почали розгортати пункт тимчасового розміщення.

В екстрених службах повідомили, що причиною вибуху було:

або неправильне встановлення газового балона,

або порушення техніки безпеки під час його експлуатації.

Цікаво, що в Росії, яка так вихваляється своїми природними ресурсами, жителі багатоповерхівок змушені користуватися газовими балонами. Цей будинок – не виняток. Як не дивно, але він – негазифікований.

Слідчі вже почали розслідувати обставини події. Також на місце вибуху чомусь приїхав міський голова Дмітрій Кощенко.

У Росії стався вибух в негазифікованому будинку: відео

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