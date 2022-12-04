Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. За попередньою інформацією, у квартирі вибухнув газовий балон.
До теми У російському Челябінську прогримів потужний вибух: фото та відео з місця подій
У Росії стався вибух в багатоповерхівці
У Нижньовартовську на вулиці Миру обвалилися 2 поверхи 5-поверхівки. За інформацією МНС, загинули 6 людей. Проте ця цифра ще може зрости.
Загалом з будинку евакуювали 52 людини, а врятували та відвезли до лікарні 10. Усі травмовані – дорослі.
У будинку впали 2 поверхи: відео
Директор департаменту охорони здоров'я Ханти-Мансійського автономного округу Алєксєй Добровольський розповів, що чотирьох постраждалих доправили в окружну лікарню, троє з них перебувають у важкому стані.
Дивіться відео з місця події:
За інформацією департаменту ЖКГ, для розселення людей нададуть будуть квартири з маневрового фонду. На базі місцевої школи почали розгортати пункт тимчасового розміщення.
В екстрених службах повідомили, що причиною вибуху було:
- або неправильне встановлення газового балона,
- або порушення техніки безпеки під час його експлуатації.
Цікаво, що в Росії, яка так вихваляється своїми природними ресурсами, жителі багатоповерхівок змушені користуватися газовими балонами. Цей будинок – не виняток. Як не дивно, але він – негазифікований.
Слідчі вже почали розслідувати обставини події. Також на місце вибуху чомусь приїхав міський голова Дмітрій Кощенко.
У Росії стався вибух в негазифікованому будинку: відео
Коротко про минулі вибухи в Росії
- Нещодавно під Бєлгородом двічі за день лунали гучні вибухи. Перша партія "бавовни" була вранці, а друга – по обіді.
- Проросійські телеграм-канали, як завжди, повідомили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. У мережі оприлюднили світлини, на яких видно характерні сліди в небі.
- За 2 дні до цього в Бєлгородській області також трапилася "бавовна". Внаслідок цього в Шебекіно виникли проблеми зі світлом, а також з водою – через стрибок напруги трапилася зупинка помпової станції.
- Схоже, росіянам прилетів "бумеранг". Губернатор Гладков став розповідати, що лінія електропередач зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу. Звинувачення традиційно лунали у бік України. Однак до таких слів не варто ставитися серйозно, адже росіяни готові на все, аби дискредитувати ЗСУ.