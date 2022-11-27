Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У місцевих телеграм-каналах зазначили, що вибухи почали лунати приблизно о 15:00.

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В Бєлгородській області зникло світло

Андрющенко розповів, що в російському Шебекіно зникло світло.

Бєлгородський блекаут? От якось дивно прилітає бумеранг. Вони б'ють по нас, а світло зникає в них,

– написав радник мера Маріуполя.

Зауважимо, що місцевим жителям після звуків вибухів почали надходити повідомлення про необхідність піти в укриття разом з речами першої потреби.

Разом зі світлом у Шебекіно виникли проблеми з водою. У пресслужбі водоканалу розповіли, що зупинка помпової станції трапилася через стрибок напруги. Наразі в частині міста відсутня холодна вода. Водопостачання обіцяють відновити протягом 1,5 – 2 годин.

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков заявив, що лінія електропередач зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу. Мовляв, саме тому в місті немає світла.

"Енергетики вже розпочали перемикання абонентів на резервні лінії, помпові станції водопостачання також перезапускаються", – повідомив Гладков.

Варто зауважити, що українська влада та військове командування не повідомляли про жодні удари по Бєлгородській області. Тому слова губернатора варто розцінювати виключно, як його власні вигадки.

Позаяк окупанти часто обстрілюють українські міста саме звідти. Часто ракети просто відмовляються летіти в Україну та падають на території Росії. Тому в Бєлгородській області трапляється "бавовна", в якій потім звинувачують ЗСУ.

Зверніть увагу! Нещодавно у Бєлгороді також зникали світло та вода. Губернатор Вячєслав Гладков традиційно звинуватив в цьому Збройні Сили України – нібито саме українські військові "обстріляли" підстанцію у Бєлгородському районі, знеструмивши місто.

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