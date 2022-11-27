Про це розповіли у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Поліцейським видали цілі списки необхідних речей.

Зауважте Росія збирається втікати з України, тому готує провокацію в Бєлгороді, – військовий експерт

Бєлгородським поліцейським наказали шукати "тривожні" мішки

Керівництво МВС у Бєлгородській області доручило усім співробітникам самостійно укомплектуватися. Зокрема, серед необхідних речей, які поліцейські повинні придбати власним коштом, є:

підшоломники,

берці,

зимові бушлати з ватяними штанами,

"тривожні" мішки,

спальники,

лопатки,

тактичні аптечки, у яких повинні бути джгути, бинти, протиопікові засоби та пластирі для проникних травм грудей.

Також у списку є автомати Калашникова з бронежилетами. Проте їх нібито обіцяють видати. Окрім цього, поліцейські мають придбати запас продуктів на 2 дні.

Начальство не пояснило підлеглим, для чого їм укомплектовуватися. Зазначили лише, що це необхідно зробити "якомога швидше".

Російський фейк про "напад" ЗСУ на Бєлгород: коротко

Російська пропаганда активно поширює фейк про те, що ЗСУ нібито готують наступ на Бєлгород. Ймовірно, окупанти хочуть зняти частину військ з Білорусі, тому готують для цього інформаційне підґрунтя.

Зараз російські громадяни відчувають всі складнощі війни на собі – економіка країни-агресорки просідає, а "друга армія світу" нічого собою не являє. На думку політолога Артема Бронжукова, відповідні фейки необхідні Кремлю, щоб якось підіймати військово-патріотичний дух людей.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що після програшу у війні в Росії почнуться процеси, які навіть без втручання України "перетворять цю державу на щось інше". Тому закиди щодо так званого "наступу" ЗСУ на територію країни-агресорки є абсурдними.

Водночас в американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль може готувати у Бєлгородській області операцію під "чужим прапором".

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