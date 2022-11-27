Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 канал. Полицейским выдали целые списки необходимых вещей.

Заметьте Россия собирается бежать из Украины, поэтому готовит провокацию в Белгороде, – военный эксперт.

Белгородским полицейским приказали искать "тревожные" мешки

Руководство МВД в Белгородской области поручило всем сотрудникам самостоятельно укомплектоваться. В частности, среди необходимых вещей, которые полицейские должны приобрести за свой счет, есть:

подшлемники,

берцы,

зимние бушлаты с ватными брюками,

"тревожные" мешки,

спальники,

лопатки,

тактические аптечки, в которых должны быть жгуты, бинты, противоожоговые средства и пластыри для проникающих травм груди.

Также в списке есть автоматы Калашникова с бронежилетами. Однако их якобы обещают выдать. Кроме того, полицейские должны приобрести запас продуктов на 2 дня.

Начальство не объяснило подчиненным, зачем им укомплектовываться. Отметили лишь, что это необходимо сделать "как можно скорее".

Российский фейк о "нападении" ВСУ на Белгород: коротко

Российская пропаганда активно распространяет фейк о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Белгород. Вероятно, оккупанты хотят снять часть войск с Беларуси, поэтому готовят для этого информационную основу.

Сейчас российские граждане испытывают все сложности войны на себе – экономика страны-агрессорки проседает, а "вторая армия мира" ничего собой не представляет. По мнению политолога Артема Бронжукова, соответствующие фейки необходимы Кремлю, чтобы как-то поднимать военно-патриотический дух людей.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что после проигрыша в войне в России начнутся процессы, которые даже без вмешательства Украины "превратят это государство во что-то другое". Поэтому упреки в так называемом "наступлении" ВСУ на территорию страны-агрессорки являются абсурдными.

В то же время в американском Институте изучения войны считают, что Кремль может готовить в Белгородской области операцию под "чужим флагом".

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