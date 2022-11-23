Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны. Его составители отметили, что российские власти намеренно распространяют информацию о нападении на Белгородскую область. Ведь это едва ли не единственный рычаг влияния на россиян, которые уже начали колебаться в целесообразности войны против Украины.

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Россияне призывают к превентивным мерам

Сами пропагандисты распространяют гипотезу о возможности нападения Украины на Белгородскую область. Между тем другие источники отмечают важность возвращения контроля над Купянском на Харьковщине. Якобы это позволит избежать наступления на территорию России.

Аналитики отметили, что соответствующие заявления гуляют между сообществом военных блогеров. Тех, кто активно критиковал военное руководство за отступление в Харьковской области. Им также не нравилось, что оккупанты отступили со своих буферных позиций в Волчанске под самой границей с Россией.

22 ноября составители отчета отметили, что военные блогеры активно призывали вернуться на территорию Харьковщины. Якобы это превентивный метод предотвратить наступление. И что таким образом ВСУ не будут проводить штурмовые операции на Купянском и Волчанском направлениях.

Белгородщина продолжает готовиться

Понятно, что в Белгородской области уже готовятся к обороне. О строительстве засечной линии уже отчитался губернатор Вячеслав Гладков. Если что, то засечные линии строили еще против крымско-ногайских набегов во времена Ивана Грозного. А сами конструкции состоят из деревянных засечек. Это явно что-то надежнее пирамидок Пригожина.

Но подождите, "повар Путина" здесь тоже приложился. Вагнеровцы активно участвуют в построении оборонных сооружений на украинско-российской границе. Правда, они уже не будут называться именем вожака. Более того, россиян вообще уже достаточно напрягает его деятельность. Как отмечают в отчете, "многим людям (в России – 24 канал) не нравится деятельность ЧВК "Вагнера".

Власть запугивает россиян

Заявления о возможном нападении Украины на Белгородскую область – очередной способ запугать местное население. Сами эти вбросы, подчеркивают составители отчета, – абсурдны и направлены на панику среди россиян. В Институте подчеркнули, что у Украины отсутствует стратегический интерес во вторжении в России. Да и отсутствуют банальные возможности это сделать.

В то же время, аналитики наблюдают сокращение поддержки полномасштабного вторжения. Им уже недовольны жители приграничных регионов и остальной страны. В частности, на это повлияла как мобилизация, так и неудачи на фронте.

Более того, оппозиционные СМИ сообщили, что с конца октября родные "мобиков" устроили акции протеста в 15 регионах России. Самые заметные из них проходили именно в приграничных с Украиной областях. Такие настроения среди местных неотвратимо говорят, что они уже не верят в российскую пропаганду.

В то же время, заявления о якобы вторжении Украины в Россию должны успокоить националистическое сообщество страны-агрессора. Тех, кто настроен воевать до последнего "мобика". Но постоянные провалы на фронте и отступления становятся причиной постоянной критики военного руководства и Кремля. Якобы они не могут удерживать захваченные территории, так что не исключено, что защитить Россию они тоже не смогут.

Ситуация в Белгороде совсем неспокойная

Начнем с того, что накануне губернатор Белгорода пригрозил чиновнице отрубить голову. Эта идея пришла ему в голову неслучайно. Поскольку оборонительные сооружения времен Ивана Грозного, то и наказание за нарушение сроков сдачи объектов соответствующее. Заметим, что она просто поблагодарила.

Тем временем в России показательно начинают арестовывать "мобиков". Показательное видео из Белгородской области уже активно гуляет по сети. На нем можно увидеть, как "непослушного" гражданина, который отказывается ехать на фронт, задерживают.

Но это еще не все. Сотрудников предприятий в Белгороде тоже вербуют в ЧВК "Вагнер". Медиков же принимают на учет. Они в любой момент могут понадобиться, чтобы быстренько зашить "трехсотых" и отправлять их снова в бой.

Ранее мы рассказывали, что в Белгороде активно готовят бомбоубежища. В городе должны опубликовать интерактивную карту укрытий. Кроме того, в нем должны появиться вывески с адресами ближайших хранилищ.

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