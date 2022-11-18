Об этом 18 ноября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что подготовку к вербовке промышленников зафиксировали в Белгородской области.
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"Начали активную вербовку работников промышленных предприятий в частную военную компанию "Вагнер". Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать в военные сборы на базе ЧВК "Вагнер", – написали в Генштабе.
Будут предлагать контракт
Белгородские промышленники будут находиться на военном собрании 30 дней. Им обещают сохранить зарплату. Будет проводить собрание с партиями по 25% работников каждой категории комбината.
По завершению участникам будет предложено подписать контракт с частной военной кампанией,
– сказали в Генштабе.
Не хватает врачей
По информации Генштаба, у россиян есть значительные потери и недостаточное количество медицинского персонала. В частности, на оккупированной Луганской области так называемое министерство здравоохранения заставляет работников медицинских учреждений области стать на военный учет.
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