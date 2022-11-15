Соответствующую информацию сообщили РосСМИ 15 ноября. В Севастополе даже хотят создать укрытия и в торговых центрах и крупных магазинах.

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В Белгороде готовят карты укрытий

В Белгороде готовятся опубликовать интерактивную карту бомбоубежищ и разместить по городу вывески с адресами ближайших укрытий,

– заявил исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов.

По его данным, это делают в пределах так называемой "комплексной системы укрытий".

Что говорят о бомбоубежищах в Севастополе

После "хлопка" оккупанты жалуются из-за опасности в Крыму. Именно поэтому так называемый уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников подписал с псевдодепартаментом общественной безопасности Севастополя соглашение.

Согласно ему, в Севастополе должны обустроить укрытие не только в жилых домах, но и в:

больших магазинах;

торговых центрах;

а также в других общественных местах.

Что происходит в Крыму и Белгороде

"Хлопок" в российском Белгороде стал уже привычным явлением. Там часто падает старое советское оружие, которое пытаются запустить по Украине.

Буквально 6 ноября раздались взрывы в области. Вероятно, загорелась нефтебаза. По данным российского губернатора Гладкова, вспыхнул резервуар с раствором, а пострадавших вроде бы нет.

Во временно оккупированном Крыму у оккупантов тоже "подгорает". 9 ноября в Севастополе раздались взрывы.

По данным "губернатора" Севастополя, якобы это Черноморский флот России проводил обучение в акватории. Более того, вроде бы мобилизованные продолжают тренироваться по стрельбе на полигонах и там раздавались взрывы.

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